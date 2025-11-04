Умер телеведущий Юрий Николаев

Актер и телеведущий, народный артист Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет.

Днем 4 ноября стало известно, что Николаева срочно госпитализировали. Сообщалось, что телеведущему, известному по таким популярным программам, как «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики» и «Танцы на льду», вызвали домой скорую помощь, и медики приняли решение о госпитализации.

Сообщалось, что причиной госпитализации телеведущего стала тяжелая форма пневмонии, писал «МК».

Вечером о смерти Николаева в своем Telegram-канале сообщил народный артист России, премьер Большого театра Николай Цискаридзе.

«Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — написал Цискаридзе.

