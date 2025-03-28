Путин выразил соболезнования пострадавшим от мощных землетрясений в Мьянме
Землетрясения произошли 28 марта на территории Мьянмы. По различным данным, магнитуда первого составила от 7,7 до 7,9. Затем последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия — пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Не менее 300 человек пострадали в результате обрушений в Мьянме, по предварительным данным, погибли 20 человек. Около 20 человек могут находиться под завалами после обрушения здания отеля в штате Шан на северо-востоке страны, не менее двух человек погибли. Погибшими обнаружены пятеро детей из тех 20, которые оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу.
По прогнозам Геологической службы США (USGS), число жертв разрушительного землетрясения может превысить 1 тыс. человек. В результате стихийного бедствия экономический ущерб от разрушений в стране может превысить $10 млрд и достигнуть до 70% от ее ВВП.
Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. В Бангкоке в результате обрушения здания погибли 3 человека, 90 рабочих пропали без вести.
Сейчас посольство РФ проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших российских граждан в результате землетрясений.
«Властям необходимо время для оценки ущерба и разрушений. Если запросы на оказание помощи будут, разумеется, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.
Читайте также: Владимир Путин призвал развивать массовый туризм в Арктике.