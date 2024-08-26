Путин: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,6%

Президент России Владимир Путин 26 августа рассказал о росте внутреннего валового продукта в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Валовый внутренний продукт прибавил 4,6% по оценке за первое полугодие. Объем промышленного производства вырос на 4,4%», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что экономика страны продолжает расти большими темпами, как и в 2023 году, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне Путин заявлял, что по итогам первого полугодия ВВП составит около 5%.