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Путин: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,6%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vvp-rossii-v-pervom-polugodii-vyros-na-4-6
Путин: ВВП России в первом полугодии вырос на 4,6%
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин 26 августа рассказал о росте внутреннего валового продукта в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Валовый внутренний продукт прибавил 4,6% по оценке за первое полугодие. Объем промышленного производства вырос на 4,4%», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что экономика страны продолжает расти большими темпами, как и в 2023 году, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне Путин заявлял, что по итогам первого полугодия ВВП составит около 5%.

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