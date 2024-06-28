Путин: рост ВВП в первом полугодии составит около 5%

Президент России Владимир Путин 28 июня в ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГс оценил рост ВВП в первом полугодии.

По его словам, в первом квартале 2024 года внутренний валовый продукт составил 5,4%.

«Тот результат, который мы сейчас демонстрируем — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше 5% будет. Ну первый квартал был 5,4%, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе 5% будет рост ВВП страны», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

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