Путин встретится в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
Политика
01.11.2022 15:05
Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым пройдет 1 ноября во второй половине дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме встречи с главой Кубани у Путина, по словам пресс-секретаря, планируется международный телефонный разговор.
«Пока планируется, сегодня и завтра [президент] остается в Сочи, работает из Сочи. Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор. Доклад будет во второй половине дня», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что у Владимира Путина в планах также мероприятия непубличного характера, сообщает ТАСС.
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