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Путин встретится в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Политика
01.11.2022 15:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vstretitsya-v-sochi-s-gubernatorom-krasnodarskogo-kraya-veniaminom-kondratevym
Путин встретится в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
Фото пресс-службы президента РФ

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым пройдет 1 ноября во второй половине дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме встречи с главой Кубани у Путина, по словам пресс-секретаря, планируется международный телефонный разговор.

«Пока планируется, сегодня и завтра [президент] остается в Сочи, работает из Сочи. Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор. Доклад будет во второй половине дня», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что у Владимира Путина в планах также мероприятия непубличного характера, сообщает ТАСС.

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