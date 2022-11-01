Путин встретится в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Фото пресс-службы президента РФ

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым пройдет 1 ноября во второй половине дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме встречи с главой Кубани у Путина, по словам пресс-секретаря, планируется международный телефонный разговор.

«Пока планируется, сегодня и завтра [президент] остается в Сочи, работает из Сочи. Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор. Доклад будет во второй половине дня», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что у Владимира Путина в планах также мероприятия непубличного характера, сообщает ТАСС.

Читайте также: лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам саммита в Сочи.