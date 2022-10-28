Путин встретится с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Сочи
Политика
28.10.2022 16:21
Трехсторонние переговоры в сочинской резиденции президента РФ пройдут 31 октября по инициативе российской стороны. В них примут участие главы Азербайджана и Армении — Ильхам Алиев и Никол Пашинян.
В рамках трехсторонней встречи главы государств рассмотрят реализацию достигнутых ранее договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном: от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Они обсудят укрепление безопасности и стабильности в Закавказье, а также развитие транспортных и торгово-экономических связей между странами.
Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министра Армении выразил надежду, что российские власти поддержат озвученные ранее предложения во время переговоров с Азербайджаном в Сочи.
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