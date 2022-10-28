Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Путин встретится с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Сочи

Политика
28.10.2022 16:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vstretitsya-s-prezidentom-azerbajdzhana-i-premer-ministrom-armenii-v-sochi
Путин встретится с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Сочи
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Трехсторонние переговоры в сочинской резиденции президента РФ пройдут 31 октября по инициативе российской стороны. В них примут участие главы Азербайджана и Армении — Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

В рамках трехсторонней встречи главы государств рассмотрят реализацию достигнутых ранее договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном: от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Они обсудят укрепление безопасности и стабильности в Закавказье, а также развитие транспортных и торгово-экономических связей между странами.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министра Армении выразил надежду, что российские власти поддержат озвученные ранее предложения во время переговоров с Азербайджаном в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях