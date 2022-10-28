Путин встретится с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Сочи

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Трехсторонние переговоры в сочинской резиденции президента РФ пройдут 31 октября по инициативе российской стороны. В них примут участие главы Азербайджана и Армении — Ильхам Алиев и Никол Пашинян.

В рамках трехсторонней встречи главы государств рассмотрят реализацию достигнутых ранее договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном: от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Они обсудят укрепление безопасности и стабильности в Закавказье, а также развитие транспортных и торгово-экономических связей между странами.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министра Армении выразил надежду, что российские власти поддержат озвученные ранее предложения во время переговоров с Азербайджаном в Сочи.