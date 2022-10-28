Премьер-министр Армении выразил готовность прилететь в Сочи для подписания договора с Азербайджаном

Никол Пашинян. Фото primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсетях подтвердил свое намерение принять участие на трехсторонней встрече в Сочи.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией, и готова подтвердить это в Сочи», — написал Пашинян в соцсетях.

Глава Армении выразил надежду, что российские власти поддержат озвученные предложения. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на трехсторонний саммит. Спикер Парламента Армении Ален Симонян позже уточнил, что встречу запланировали в Сочи на 31 октября.

Накануне Путин во время выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ много лет предлагала Армении решить проблемный вопрос Нагорного Карабаха. Президент отметил, что Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сообщает РБК.

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