Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Премьер-министр Армении выразил готовность прилететь в Сочи для подписания договора с Азербайджаном

Политика
28.10.2022 11:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/premer-ministr-armenii-vyrazil-gotovnost-priletet-v-sochi-dlya-podpisaniya-dogovora-s-azerbajdzhanom
Премьер-министр Армении выразил готовность прилететь в Сочи для подписания договора с Азербайджаном
Никол Пашинян. Фото primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсетях подтвердил свое намерение принять участие на трехсторонней встрече в Сочи.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией, и готова подтвердить это в Сочи», — написал Пашинян в соцсетях.

Глава Армении выразил надежду, что российские власти поддержат озвученные предложения. Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на трехсторонний саммит. Спикер Парламента Армении Ален Симонян позже уточнил, что встречу запланировали в Сочи на 31 октября.

Накануне Путин во время выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что РФ много лет предлагала Армении решить проблемный вопрос Нагорного Карабаха. Президент отметил, что Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сообщает РБК.

Читайте также: Путин назвал помощь Донбассу главной целью специальной военной операции.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях