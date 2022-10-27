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Путин назвал помощь Донбассу главной целью специальной военной операции

Политика
27.10.2022 19:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-nazval-pomoshh-donbassu-glavnoj-tselyu-spetsialnoj-voennoj-operatsii
Путин назвал помощь Донбассу главной целью специальной военной операции
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин рассказал 27 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я изначально говорил, в первый день начала спецоперации, самое главное — это помощь Донбассу. Когда наши войска подошли и с юга и с севера и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических новороссийских территориях, видят свое будущее вместе с Россией», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что спецоперация на Донбассе вызвана неизбежной логикой событий. По его мнению, если бы Россия не начала СВО, то ситуация для страны становилась бы только хуже, сообщает RT.

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