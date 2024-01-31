Путин встретился с доверенными лицами и поблагодарил их за работу

Кандидат в президенты России Владимир Путин 31 января провел встречу с доверенными лицами. В ходе беседы он предложил сформулировать приоритеты дальнейшей работы.

«Многих из вас я знаю очень давно, в течение многих лет. Мы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали. Поэтому прежде всего — слово благодарности за совместную работу и за готовность к продолжению этой совместной работы», — сказал Путин в начале встречи.

Также он поблагодарил волонтеров, занимавшихся сбором подписей, и всех, кто помогал подготавливать документы. Кроме того, Путин предложил доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в дальнейшей работе. По его словам, важно чтобы доверенные лица наладили обратную связь с избирателями.

В свою очередь сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимир Машков предложил Владимиру Путину создать этнокультурный центр.

«Мы говорили о подготовке учебников по родным языка, сохранении национальных культурных традиций, промыслов, ремесел. Поэтому предлагаем создать этнокультурный центр, проводить фестивали национальных культур, такие как проводятся сегодня в Чеченской Республике, в Бурятии, в Татарстане, в Якутии. Нам нужно больше таких проектов», — сказал Машков.

Путин отметил, что поддержка национальных культур — чрезвычайно важная вещь.

«Я считаю, что мы здесь точно не дорабатываем. И здесь точно совершенно нужно брать примеры из советского прошлого, потому что здесь количество тоже имеет отношение к качеству. Имею в виду и количество переводимой литературы, издаваемых книг, фильмов, которые ставятся режиссерами в различных республиках и на территориях моноэтнических. Конечно, этому нужно больше уделять внимания», — добавил Путин.

Сопредседатель штаба Марьяна Лысенко предложила продлить льготную ставку по страховым взносам для социально ориентированных НКО, сделав ее бессрочной. Путин поддержал эту инициативу.

Также в ходе встречи Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет в медоборудовании, назвав это одной из важнейших задач.

«Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера — здравоохранение, — отказываются обслуживать и регламентные работы проводить», — заявил Путин.

Кроме того, Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства.

В входе встречи кандидат в президенты РФ и нынешний глава государства затронул и тему СВО:

— Владимир Путин пообещал решить проблему с соцвыплатами, когда братья и сестры погибших участников СВО получают пособия, а дети после 23-х лет нет;

— Отметил, что российские бойцы, которые участвуют в сражениях, «воюют как следует», успешно контролируют территорию;

— Демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать. Она пойдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российским городам;

— Россия не забудет о преступлениях киевского режима против граждан;

— Говоря о самолете Ил-76, на борту которого были пленные ВСУ, Путин отметил, что «не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными»;

— При этом глава государства отметил, что Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными. Кроме того, Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76. По словам Путина, уже известно, что самолет сбили американской ракетой Patriot.

Также в ходе встречи Владимир Путин отметил, что сегодня у каждого гражданина есть «свой участок работы в борьбе за будущее страны».

«Я вспомнил сейчас о ветеранах, которые сражаются на фронте. Реально сражаются, вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются. Так же, как и другие наши ребята, о которых здесь было сказано, на всех участках соприкосновения с противником. Это самые острые, самые чувствительные, самые опасные участки борьбы за Россию. Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

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