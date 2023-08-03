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Путин: все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vse-rossijskie-chinovniki-dolzhny-ezdit-na-otechestvennyh-mashinah
Путин: все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

В ходе встречи с представителями обрабатывающей промышленности 3 августа президент РФ Владимир Путин высказался против закупок иномарок для чиновников:

Глава государства подчеркнул, что госслужащие должны ездить на машинах отечественного производства.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.

Президент отметил, что чиновники должны понимать необходимость стремления к развитию российских брендов, сообщает «Интерфакс».

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