Путин: все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах

В ходе встречи с представителями обрабатывающей промышленности 3 августа президент РФ Владимир Путин высказался против закупок иномарок для чиновников:

Глава государства подчеркнул, что госслужащие должны ездить на машинах отечественного производства.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин.

Президент отметил, что чиновники должны понимать необходимость стремления к развитию российских брендов, сообщает «Интерфакс».

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