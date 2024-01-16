Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой

Президент России Владимир Путин 16 января в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ высказал свою позицию относительно «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой.

По словам президента, участников спецоперации необходимо привлекать к работе в муниципалитетах, поскольку у них правильно выстроены жизненные приоритеты и ценности.

«Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди. Приоритеты, ценности другие», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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