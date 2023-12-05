Путин: возможности «Движения первых» должны быть доступны не только в городах

Президент России Владимир Путин 5 декабря прилетел в Пятигорск, где прошло заседание общероссийского движения молодежи и детей «Движение первых».

Глава государства отметил, что молодежное движение получило хороший образовательный центр — центр знаний «Машук». Президент напомнил, что инициатива создания «Движения первых» впервые прозвучала в апреле прошлого года от школьников.

«Очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно — и в больших городах, и в маленьких поселках. И конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии», — сказал Путин.

Президент добавил, что участники «Движения первых» должны чувствовать себя частью большой страны с великой культурой и богатейшей историей.

К «Движению первых» присоединились уже более 4 млн человек, по всей стране создали 89 региональных отделений. Молодежное движение создали для всестороннего развития детей и подростков, сообщает пресс-служба Кремля.

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