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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vozlozhil-venok-k-mogile-neizvestnogo-soldata-v-den-pamyati-i-skorbi
Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Владимир Путин 22 июня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата перед Всероссийской минутой молчания.

Традиционная церемония возложения прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов.

Владимир Путин встал на одно колено, поправил венок и по традиции минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Цветы к Вечному огню также возложил новый Министр обороны России Андрей Белоусов, пишет RT.

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