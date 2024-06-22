Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Общество
22.06.2024 12:29
Президент России Владимир Путин 22 июня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата перед Всероссийской минутой молчания.
Традиционная церемония возложения прошла в Александровском саду. В ней приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов.
Владимир Путин встал на одно колено, поправил венок и по традиции минутой молчания почтил память погибших в Великой Отечественной войне.
Цветы к Вечному огню также возложил новый Министр обороны России Андрей Белоусов, пишет RT.
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