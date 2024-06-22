Кубань помнит: День памяти и скорби в Краснодарском крае

В День памяти и скорби 22 июня по всему Краснодарскому краю прошли памятные акции «Свеча памяти» и возложения к мемориалам.

Представители власти, духовенства, жители городов и районов, молодежь — в 4:00 вышли к памятникам своих населенных пунктов, чтобы зажечь свечи и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Краснодар

В краевом центре провели возложение цветов и лампад к мемориалу Вечного огня на улице Северной. А немного раньше — вечером 21 июня на Главной городской площади зажгли более 4 тыс. свечей, составив «Огненную картину войны».

Сочи

В городе-госпитале 3 тыс. человек приняли участие в возложениях к воинским памятникам. На мемориале «Подвиг во имя жизни» из 7 тыс. горящих свечей студенты медколледжа выложили очертания Ордена Отечественной войны I степени, которым награжден город, и надпись «Сочи — город-госпиталь». На основных воинских мемориалах во всех районах курорта активисты молодежных советов составили свечи в надпись «Помним».

Новороссийск

В День памяти и скорби новороссийцы присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти». Ранним утром молодежь города-героя выложила огненную картину «Родина-мать зовет» возле крейсера боевой славы «Михаил Кутузов».

Анапа

В Анапе вечером 21 июня тоже прошли акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». А в 4:00 в Сквере боевой славы состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В память о всех погибших в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания, после чего участники поставили возле Вечного огня зажженные свечи.

Геленджик

Накануне Дня памяти и скорби молодежь, жители и гости Геленджика присоединились ко Всероссийской акции «Огненные картины войны». Четыре тысячи свечей зажгли на Центральной площади курорта в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. А в 4:00 на возложении почетным гостем стал 103-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Иван Иванович Курбаков.

Каневской район

В станице Каневской представители власти, молодежные организации и неравнодушные жители муниципалитета почтили память героев — принесли свечи и цветы к обелиску Славы.

Туапсе

В Туапсе акция «Огненные картины войны» прошла на площади Октябрьской революции. После чего в 4:00 все желающие жители и гости города смогли принять участие в митинге и зажечь свечу памяти у Мемориала Неизвестному солдату на Горке Героев.

Крымский район

«Огненную картину войны» составили и в Крымске. Память погибших почтили минутой молчания, возложив цветы и свечи к Вечному огню.

Всего в День памяти и скорби в Краснодарском крае проведут свыше 1,5 тысяч мероприятий. Ночные акции памяти прошли во всех муниципалитетах Кубани.

Все, кто не смог присоединиться к акциям ранним утром, могут зажечь виртуальную свечу памяти на платформе деньпамяти.рф и почтить память героев Великой Отечественной войны.

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