Кондратьев почтил память погибших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби, в час начала Великой Отечественной войны, по всему Краснодарскому краю прошли традиционные памятные акции.

В Краснодаре возложение лампад и цветов прошло на Вечном огне на улице Северной.

В памятной акции приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, начальник регионального УФСБ Сергей Захарихин, прокурор края Сергей Табельский, начальник краевого управления МВД Владимир Андреев, начальник Росгвардии по региону Александр Решетников, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий и многие другие.

«В этот день, 83 года назад, фашистская Германия коварно и без предупреждения напала на наше Отечество. Все последующие события стали страшным испытанием для нашего народа, принесли много лишений и боли. Но сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем о тех, кто принял первый удар на себя», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В День памяти и скорби на Кубани проведут еще более 1,5 тыс. мероприятий.

Так, в 12:15 по московскому времени Краснодарский край присоединится к Общероссийской минуте молчания.

В 21 муниципалитете реконструкторы организуют посты, где расскажут о знаковых местах в регионе, связанных с событиями войны.

Во рамках акции «Огненные картины войны» зажгут тысячи свечей в Краснодаре, Новороссийске, Курганинске, Крымске и станице Кущевской.

В урочище Поднависла в Горячем Ключе пройдет церемония перезахоронения останков неизвестных советских солдат, обнаруженных поисковиками. В музеях проведут более 70 выставок.

Кроме того, на сайте деньпамяти.рф проходит онлайн-акция «Свеча памяти», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 22 июня, в День памяти и скорби, запланированы мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие.