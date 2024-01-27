Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент РФ возложил цветы к монументу на Невском пятачке 27 января, в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. .

С первых дней блокады силы российской советской армии сдерживали на Невском пятачке численно превосходящие силы противника. Они не позволяли захватчикам подойти к Ленинграду.

Владимир Путин, преклонив колено, возложил букет красных роз к основанию «Рубежного камня», почтил память погибших молчанием и перекрестился. Горнист из почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день 80 годовщины снятия блокады Ленинграда Вениамин Кондратьев напомнил о подвиге защитников города. Глава Кубани рассказал о Николае Подгайном, который командовал ротой стрелкового полка под Ленинградом.