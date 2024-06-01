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Путин: вопросам воспитания детей в России уделяется приоритетное внимание

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-voprosam-vospitaniya-detej-v-rossii-udelyaetsya-prioritetnoe-vnimanie
Путин: вопросам воспитания детей в России уделяется приоритетное внимание
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 1 июня направил поздравительную телеграмму с Международным днем защиты детей.

«В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд», — говорится в тексте телеграммы.

В заключение поздравления глава государства пожелал всем участникам и гостям мероприятий всего наилучшего, сообщает телеканал «360».

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