Путин: вопросам воспитания детей в России уделяется приоритетное внимание

Президент России Владимир Путин 1 июня направил поздравительную телеграмму с Международным днем защиты детей.

«В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд», — говорится в тексте телеграммы.

В заключение поздравления глава государства пожелал всем участникам и гостям мероприятий всего наилучшего, сообщает телеканал «360».

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