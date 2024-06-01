Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем защиты детей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 июня в социальных сетях опубликовал поздравление с праздником.

«В первый день лета отмечаем добрый и яркий праздник — Международный день защиты детей. Наши талантливые и неугомонные мальчишки и девчонки каждый день радуют своими открытиями, достижениями, победами. Они учатся, занимаются творчеством, наукой и спортом, участвуют в олимпиадах и конкурсах, разрабатывают собственные проекты. Их интересы разнообразны, они пробуют себя во многих направлениях», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона заявил, что то, каким вырастет будущее поколение, которое будет развивать Кубань, зависит от взрослых.

«Поэтому мы продолжим строить школы и детсады, спортзалы, центры творчества и инноваций, оснащать все объекты современным оборудованием. Наши ребята должны иметь возможность реализовать себя, воплотить в жизнь самые смелые свои мечты!» — добавил губернатор.

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