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Кондратьев поздравил подразделение Росгвардии ОМОН «Зверобой-Юг» с 33-летием

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-podrazdelenie-rosgvardii-omon-zveroboj-yug-s-33-letiem
Кондратьев поздравил подразделение Росгвардии ОМОН «Зверобой-Юг» с 33-летием
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отряд защищает Сочи и Черноморское побережье.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в подразделении служат и снайперы, и высотники, и водители, а также взрывотехники-водолазы. По его словам, оно оснащено всей необходимой современной техникой, а сотрудники готовы противостоять любым угрозам и вызовам. Так, с начала года отряд выполнил более 600 задач. В их числе задержание опасных преступников, ликвидация боеприпасов, изъятие взрывчатых веществ, а также оперативное сопровождение следственных мероприятий.

«Бойцы демонстрируют высокий уровень подготовки, мужество и принципиальность в исполнении обязанностей. Благодарю всех сотрудников спецподразделения за работу и желаю безупречной службы, здоровья и удачи!» — написал Кондратьев в Telegram.

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