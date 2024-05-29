В Туапсинском районе экскаватор поднял ковшом бомбу времен войны весом 100 кг

Инцидент произошел в селе Кривенковском. Боеприпас времен Великой Отечественной войны поднял на поверхность ковш экскаватора, выполнявшего по подготовке участка к постройке дома.

На место вызвали взрывотехников. Они установили, что находка является это авиабомбой ФАБ-100. Вес боеприпаса — 100 кг. Бомбу уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Такую же бомбу нашли сутками ранее на стройплощадке в станице Неберджаевской Крымского района. Кроме того, там же обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд.

Шесть боеприпасов времен войны на прошлой неделе находили в Геленджике, Сочи, Калининском, Красноармейском, Славянском и Тихорецком районах. В числе находок были артснаряды, мины и граната. Все боеприпасы взрывотехники Росгвардии уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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