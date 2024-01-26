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Путин: вопрос с процентами по кредитам для участников СВО решат через 2-3 недели

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vopros-s-protsentami-po-kreditam-dlya-uchastnikov-svo-reshat-cherez-2-3-nedeli
Путин: вопрос с процентами по кредитам для участников СВО решат через 2-3 недели
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 26 января на встрече со студентами, принявшими участие в специальной военной операции. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Глава государства отметил важность решения вопроса по выплате процентов по кредитам участниками СВО. Он напомнил, что несмотря на кредитные каникулы для военных, у них накапливаются проценты в то время, пока они находятся в зоне боевых действий.

«Этот вопрос должен быть решен, и решим его в течение, там, двух-трех недель», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что проценты по займам для участников СВО не должны накапливаться в период кредитных каникул, сообщает «Интерфакс».

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