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Кондратьев: почти 11,5 тыс. заявок на кредитные каникулы для участников спецоперации одобрили на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pochti-11-5-tys-zayavok-na-kreditnye-kanikuly-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-odobrili-na-kubani
Кондратьев: почти 11,5 тыс. заявок на кредитные каникулы для участников спецоперации одобрили на Кубани
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что в регионе уделяют особое внимание развитию системы помощи мобилизованным гражданам и их семьям.

По словам губернатора, на Кубани действует широкий перечень мер поддержки. Одна из них — предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей.

«Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован. С конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тыс. заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 млрд рублей», — сказал глава региона.

Кредитные каникулы предоставляют по заявлению, которое может направить военнослужащий или другой человек по доверенности.

На кредитные каникулы могут претендовать также индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, которые получили члены семьи мобилизованного предпринимателя, кроме кредитов на предпринимательские цели.

Из бюджета региона различные выплаты участникам СВО и их семьям уже направили около 4,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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