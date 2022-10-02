Путин внес в Госдуму законопроект о принятии новых территорий в состав РФ
Политика
02.10.2022 15:00
Президент России внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Согласно документу, новые территории принимаются в состав России в соответствии с конституцией и законодательством РФ. Они образуют две республики и две области. Наименование нового субъекта включат в первую часть статьи 65 Конституции РФ.
«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации», — цитирует сообщение ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», конституционный суд одобрил документы о вхождении в состав РФ новых территорий.
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