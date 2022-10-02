Конституционный суд одобрил документы о вхождении в состав РФ новых территорий
Политика
02.10.2022 13:47
Конституционный суд 2 октября постановил признать договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожский и Херсонской областей.
Соответствующие документы опубликовали 2 октября на сайте суда.
«Признать… Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — цитирует постановление RT.
Аналогичные документы подписали в отношении признания договоров между РФ и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ. Церемония подписания договоров прошла 30 сентября в Кремле.
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