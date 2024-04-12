Путин: везде есть применение космическим технологиям

Президент России Владимир Путин 12 апреля провел встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко, российским и белорусской космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

Глава государства заявил, что развитие космической отрасли помогает решать все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны.

«Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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