Путин: везде есть применение космическим технологиям
Общество
12.04.2024 18:23
Президент России Владимир Путин 12 апреля провел встречу с лидером Беларуси Александром Лукашенко, российским и белорусской космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
Глава государства заявил, что развитие космической отрасли помогает решать все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны.
«Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», — цитирует Владимира Путина ТАСС.
Читайте также: ракета «Ангара А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.