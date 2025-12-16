Путин: ветераны СВО в органах власти будут контролировать поддержку военных

Президент России Владимир Путин 15 декабря провел встречу с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым. Они обсудили выполнение поручений, которые глава государства дал год назад на XXII съезде партии.

Одна из главных задач, которую ставил президент, — задействовать в проводимой в 2025 году избирательной кампании как можно больше участников специальной военной операции.

«По итогам Единого дня голосования-2025 мандат получили 890 участников специальной военной операции. Если мы будем сравнивать с предыдущим годом, то в 2024 году было 304 мандата. Поэтому здесь явно у нас рост», — приводит слова Якушева пресс-служба Кремля.

На площадке Высшей партийной школы для участников СВО подготовили несколько больших образовательных треков. Также создали структуру наставников: в законодательном собрании региона, административного центра, муниципалитета.

В 2026 году состоятся выборы в Государственную Думу.

«Но, помимо всего прочего, еще будут избираться законодательные собрания регионов и административные центры. Поэтому здесь тоже предстоит очень серьезная и большая работа, которой мы по факту начали уже заниматься на следующий день после Единого дня голосования», — отметил Владимир Якушев.

Кроме того, партия привела Народную программу в соответствие с Указом Президента о национальных целях и с национальными проектами. Необходимые изменения внесли в 36 разделов программы. Отдельный подраздел касается участников СВО и членов их семей. Возглавил его Герой России Владимир Сайбель. В этом подразделе выделено 13 направлений. Идет активная работа, чтобы закрепить изменения в нормативной базе.

Якушев отметил, что законодательные инициативы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей парламентарии принимают практически единогласно.

«Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», — подчеркнул Владимир Путин.

В партии продолжили работу по укреплению первичных отделений, так как от них поступают сигналы, беспокоящие жителей страны.

«У нас созданы сегодня советы первичных отделений в каждом субъекте, и также создан совет на федеральном уровне. Поэтому работу по Вашему поручению в этом направлении мы тоже будем всячески углублять», — отметил Якушев.

Он сообщил президенту о начале работы «Единой России» над новой «Народной программой 2.0», которая будет отражать ситуацию на местах. Но предварительно в партии подведут итоги действующей программы.

«Мы это тоже планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, – и, соответственно, сделать соответствующие выводы», — отметил секретарь Генсовета партии.

Путин поинтересовался продолжением волонтерской работы. По словам Якушева, «Единая Россия» с начала СВО поставила 140 тыс. т гуманитарной помощи в новые регионы, а также в Белгородскую и Курскую области.

Кроме того, молодогвардейцы и представители партии ведут активную волонтерскую деятельность. Они работают в госпиталях, помогают людям старшего поколения, а также доставляют гуманитарную помощь. Кроме того, они работали на Черноморском побережье после разлива мазута.

