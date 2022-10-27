Путин: в ядерном ударе по Украине нет смысла — ни политического, ни военного

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал Путин, комментируя слухи о планах РФ применить ядерное оружие на Украине.

По словам президента, российские спецслужбы не случайно обнародовали данные о подготовке инцидента с «грязной» бомбой. Известно, где примерно это делается. Путин уверен, что у Украины есть техническая возможность для ее создания.

«Остатки ядерного топлива преобразовали, загрузили в «Точку-У», подорвали это устройство и сказали, что Россия это сделала — нанесла ядерный удар», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что лично дал указание главе Минобороны РФ Сергею Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом.

Путин заявил, что главная цель сегодняшней «возни» вокруг ядерных угроз, возможного применения оружия, она очень примитивная — диктат западных стран ищет аргументы, чтобы убедить страны мира в том, что нужно всем вместе противостоять России.

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