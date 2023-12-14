Путин: в РФ свыше 10 млн мигрантов, они должны уважать наши традиции и законы

Тему с трудовой миграцией в России президент Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 14 декабря.

По словам главы государства, сейчас в РФ по разным оценкам находится более 10 млн трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Путин добавил, что проблема с миграцией непростая. При этом власти России не должны пытаться решить проблемы в экономике, связанные с нехваткой рабочей силы, в ущерб коренным жителям страны.

«Мигранты, без всяких сомнений, должны уважать наши законы и традиции», — сказал президент.

Путин отметил, что соответствующие органы власти в РФ должны следить за соблюдением правил со стороны мигрантов и своевременно реагировать на нарушения.

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