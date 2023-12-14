Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Путин: в РФ свыше 10 млн мигрантов, они должны уважать наши традиции и законы

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-v-rf-svyshe-10-mln-migrantov-oni-dolzhny-uvazhat-nashi-traditsii-i-zakony
Путин: в РФ свыше 10 млн мигрантов, они должны уважать наши традиции и законы
Фото из соцсетей

Тему с трудовой миграцией в России президент Владимир Путин прокомментировал во время прямой линии 14 декабря.

По словам главы государства, сейчас в РФ по разным оценкам находится более 10 млн трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Путин добавил, что проблема с миграцией непростая. При этом власти России не должны пытаться решить проблемы в экономике, связанные с нехваткой рабочей силы, в ущерб коренным жителям страны.

«Мигранты, без всяких сомнений, должны уважать наши законы и традиции», — сказал президент.

Путин отметил, что соответствующие органы власти в РФ должны следить за соблюдением правил со стороны мигрантов и своевременно реагировать на нарушения.

Читайте также: в Краснодарском крае выявляют мигрантов с паспортами РФ, не ставших на воинский учет. В ноябре и декабре на Кубани около 70 мигрантов поставили на воинский учет. Семеро мужчин отправились на военную службу по призыву, еще 17 человек заключили контракты с Минобороны РФ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях