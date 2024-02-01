Путин: в мероприятиях «Движения первых» приняли участие 7 млн человек

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля посетил II съезд Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Путин поприветствовал участников съезда и отметил, что на съезд собрались 3 тыс. человек. Всего же в «Движении первых» принимают участие 4,7 млн человек.

«В мероприятиях, которые вы организуете и проводите, приняло участие 7 млн человек. Это огромная армия, это интересные и красивые дела. Сейчас вы встретились на ВДНХ на выставке «Россия». Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет. И нам есть, чем гордиться. То, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой», — сказал Путин.

Говоря о воплощении планов, президент вспомнил о почтовых открытках начала прошлого века с изображением моста, который люди мечтали построить.

«Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один, еще больше того, о котором люди мечтали. И еще много достижений, о которых люди и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что если вы будете целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше. Вы сделали за последний год очень много. Посадили 2 млн деревьев ко Дню народного единства. Направили 3 млн писем на передовую нашим бойцам, которые не щадят себя, защищая интересы родины в рамках СВО. Собрали около 400 тыс. книг для своих сверстников на Донбассе и в Новороссии. Это все совершенно конкретные и абсолютно осязаемые вещи. И, конечно, вы много еще сделаете в будущем», — сказал президент.

В завершении речи Путин и участники съезда хором поблагодарили наставников и родителей.

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