Путин утвердил поручения по новым условиям «Семейной ипотеки»

Президент России Владимир Путин 24 июля утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Среди них — положения об условиях получения «Семейной ипотеки». Получить льготную ипотеку на строительство дома могут семьи с детьми в любом регионе России.

Кроме того, родители двух и более детей, двое из которых обязательно несовершеннолетние, получат возможность получить такую ипотеку в малых городах и субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства.

Семейную ипотеку можно будет получить по ставке не более 6% годовых в течение всего срока кредитования, пишет 360.ru.

Срок реализации поручения президента — до 15 августа 2024 года.

Читайте также: средние ставки по ипотеке в банках России выросли до 20% годовых.