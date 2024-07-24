Путин утвердил поручения по новым условиям «Семейной ипотеки»
Общество
24.07.2024 15:01
Президент России Владимир Путин 24 июля утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.
Среди них — положения об условиях получения «Семейной ипотеки». Получить льготную ипотеку на строительство дома могут семьи с детьми в любом регионе России.
Кроме того, родители двух и более детей, двое из которых обязательно несовершеннолетние, получат возможность получить такую ипотеку в малых городах и субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства.
Семейную ипотеку можно будет получить по ставке не более 6% годовых в течение всего срока кредитования, пишет 360.ru.
Срок реализации поручения президента — до 15 августа 2024 года.
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