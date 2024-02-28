Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ

Владимир Путин 28 февраля утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В стратегии указаны цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития России. Также устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.

Из документа следует, что целью научно-технологического развития России является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических нацпроектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

Достижению озвученных целей будет способствовать формирование эффективной системы взаимодействия науки, технологий и производства. А также повышение восприимчивости экономики и общества к новым технологиям и развитие наукоемкого предпринимательства.

Кроме того, в стратегии отмечается, что в стране создадут инфраструктуру и условия для проведения научных исследований и разработок. Планируют создать эффективную систему управления в области науки, технологий и производства. Планируется работа с талантливой молодежью, работа по повышению престижа профессии ученого и инженера.

В стратегии обозначены приоритеты РФ в науке и технологиях до 2030 года. Приоритетными названы «направления, позволяющие получить значимые научные и научно-технические результаты, создать отечественные наукоемкие технологии». Также в документе определяются векторы развития государственной политики в этой области и меры по их осуществлению.

В числе девяти приоритетных направлений, названы, в частности, создание высокотехнологичной продукции, развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, переход к персонализированной, предиктивной и профилактической, высокотехнологичной медицине, противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремизму, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

Читайте также: Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов для жителей РФ.