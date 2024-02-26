Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов для жителей РФ

Президент России Владимир Путин 26 февраля внес изменения в Федеральные законы о «О кредитных историях» и «О потребительском кредите». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Подписанный президентом законопроект дает жителям России самостоятельно устанавливать запрет на заключение договоров по предоставлению займов с микрофинансовыми и кредитными организациями в своей кредитной истории. Такой запрет не будет распространяться на автомобильные и ипотечные займы.

В конце февраля этот закон приняли в Государственной Думе и утвердили в Совете Федерации. Его разработали для борьбы с мошенниками, которые незаконно оформляют кредиты и микрозаймы на других людей без их ведома.

Возможность самозапрещать оформление кредитов появится у россиян с 1 марта 2025 года.

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