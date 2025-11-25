Путин установил празднование Дня российской фельдъегерской связи

День фельдъегерской связи в России будут отмечать ежегодно 17 декабря.

Распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано 25 ноября на официальном портале правовых актов.

День фельдъегерской связи будут отмечать в дату создания службы. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Государственная фельдъегерская служба — это федеральный орган исполнительной власти, занимающийся доставкой особо важных и секретных почтовых отправлений, среди которых корреспонденция президента, правительства и других федеральных органов власти. Раньше праздник неофициально отмечали 17 декабря в честь даты создания в 1796 году по указу Павла I Фельдъегерского корпуса, который стал прообразом современной службы.

