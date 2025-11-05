Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов России

С предложением объявить следующий год годом единства народов России выступил один из участников совета по межнациональным отношениям.

Совет по межнациональным отношениям под руководством президента России Владимира Путина прошел 5 ноября в Кремле. В ходе совета один из его участников обратился к главе государства с предложением объявить 2026 год годом единства народов России. Путин поддержал эту идею.

«Так и сделаем», — сказал Путин.

Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений, сообщает ТАСС.

