Путин учредил почетное звание для работников местного самоуправления в России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», — говорится в указе президента.

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