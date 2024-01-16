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Путин учредил почетное звание для работников местного самоуправления в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-uchredil-pochetnoe-zvanie-dlya-rabotnikov-mestnogo-samoupravleniya-v-rossii
Путин учредил почетное звание для работников местного самоуправления в России
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», — говорится в указе президента.

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