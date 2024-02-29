Путин: строительство трассы между Джубгой и Сочи — значимый автодорожный проект

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ежегодном послании к Федеральному Собранию уделил отдельное внимание вопросу развития отрасли туризма в стране.

По словам главы государства, в планах до 2030 года удвоить турпоток в России — до 140 млн человек в год. Так, только в рамках проекта «Пять морей» внутренний турпоток должен вырасти на 10 млн человек в год.

«Вклад туризма в ВВП РФ вырастет вдвое — до 5%. Развитие туризма в регионах обеспечивает транспортная инфраструктура. Передовые российские разработки будут востребованы и при создании сети высокоскоростных железных дорог. Первый маршрут пройдет из Москвы в Петербург через Тверь и Великий Новгород. Затем займемся и другими направлениями — в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону и на Черноморское побережье», — отметил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что за 6 ближайших лет в стране нужно построить свыше 50 обходов городов.

«Новый значимый автодорожный проект — это, конечно, строительство трассы Джубга — Сочи. Она сократит время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов — и, более того, позволит активно развиваться Черноморскому побережью», — сказал президент.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил важность проекта «Пять морей» для будущего кубанских курортов.

«Если еще несколько лет назад наши курорты рассматривали только для летнего отдыха, то сегодня Краснодарский край — круглогодичная здравница. В прошлом году у нас отдохнули 18,6 млн туристов. Это абсолютный рекорд», — сказал глава Кубани.

Также Вениамин Кондратьев поблагодарил президента за поддержку обновления дорожной сети региона и решение о строительстве новой трассы Джубга — Сочи. Все это должно стимулировать развитие кубанских курортов, в том числе в плане качества отдыха туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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