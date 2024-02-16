Путин: строительство скоростной ж/д магистрали Москва — Сочи вполне реализуемо

Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей президент России Владимир Путин обсудил на специальном совещании, которое прошло на предприятии «Уральские локомотивы» в Свердловской области.

Глава государства отметил, что планируемое строительство скоростной ж/д ветки между Москвой и Санкт-Петербургом станет началом появления в стране сети новых магистралей для поездов.

«В перспективе – организация такого сообщения в направлении Казани, Адлера, Рязани, Екатеринбурга и Минска. Это вполне реализуемые, естественные программы», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что новые высокоскоростные маршруты для поездов помогут увеличить пропускную способность железных дорог на популярных направлениях, а также разгрузят аэропорты. Это поможет развитию внутреннего туризма и деловой активности в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

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