Путин снял возрастной потолок для первого контракта на службу в ВС РФ

Фото пресс-службы Кремля

Об этом говорится в Указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября.

Согласно документу, заключить первый контракт с Вооруженными силами РФ могут жители России и иностранные граждане в возрасте от 18 лет.

До этого первый контракт на военную службы в РФ могли только граждане в возрасте до 40 лет или иностранные граждане не старше 30 лет, сообщает РИА «Новости».

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