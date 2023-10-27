Путин: с Украины в Россию нелегально попадает оружие

Оружие и боеприпасы незаконным образом попадают в страну, в том числе с Украины, заявил президент России Владимир Путин 27 октября на оперативном совещании с Совбезом.

«Нужно подумать о том, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — заявил глава государства.

Президент поручил пересмотреть каналы и посмотреть, как организованы меры контроля и что нужно сделать, чтобы укрепить нормативно-правовую базу. Кроме того, Путин предложил обсудить вопрос оборота оружия в России.

«Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали и подробности, но сегодня — особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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