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Путин утвердил новую Климатическую доктрину России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-utverdil-novuyu-klimaticheskuyu-doktrinu-rossii
Путин утвердил новую Климатическую доктрину России
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин 26 октября подписал указ об утверждении новой Климатической доктрины.

В документе, который опубликовали на портале правовой информации, говорится о том, что главной целью новой доктрины является достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

В доктрине подчеркивается, что долгосрочное решение климатических проблем возможно только совместными усилиями всех государств, и Россия готова участвовать в разработке коллективных мер.

Кроме того, в документе указано, что изменения климата представляют угрозу национальной безопасности России. Перечислены пять основных задач климатической политики, в том числе продолжение взаимовыгодного международного сотрудничества РФ в этой области с другими странами, сообщает ТАСС.

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