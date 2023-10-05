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Путин: с начала «контрнаступления» ВСУ потеряли более 90 тыс. человек.

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-s-nachala-kontrnastupleniya-vsu-poteryali-bolee-90-tys-chelovek
Путин: с начала «контрнаступления» ВСУ потеряли более 90 тыс. человек.
Фото пресс-службы Кремля

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, украинские подразделения также потеряли 557 танков, почти 1 тыс. бронемашин различного класса.

«У нас есть свое понимание что и как двигается, мы понимаем, что нам надо сделать и где добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и уверен, мы их добьемся», — заявил Путин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия начала СВО для прекращения войны, начатой Киевом почти 10 лет назад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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