Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 октября на пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, украинские подразделения также потеряли 557 танков, почти 1 тыс. бронемашин различного класса.

«У нас есть свое понимание что и как двигается, мы понимаем, что нам надо сделать и где добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и уверен, мы их добьемся», — заявил Путин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия начала СВО для прекращения войны, начатой Киевом почти 10 лет назад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».