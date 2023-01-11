Путин: рост реальных зарплат и снижение бедности входят в приоритеты правительства

Об этом президент России Владимир Путин заявил на первом совещании с членами кабмина.

По его словам, экономическая политика должна вести к снижению бедности и неравенства.

«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — сказал Путин.

Кроме того, укрепление финансового суверенитета является важнейшим условием для наращивания инвестиций в различные отрасли, добавил президент.

«Я очень здесь рассчитываю на эффективную — так, как это и было в 2022 году, — работу Центрального банка и правительства, прежде всего, конечно, экономического блока и министерства финансов», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что технические возможности экономики страны нужно существенно увеличивать. Также необходимо стимулировать открытие новых производств и рабочих мест. Особое внимание следует уделить решению проблем в сфере демографии. Власти понимают, в чем заключаются главные проблемы и как их решить, считает президент.

«Имею в виду решение этих вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения. Работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — цитирует Путина ТАСС.

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