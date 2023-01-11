Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием

Об этом президент России Владимир Путин заявил 11 января на первом совещании с членами правительства.

По словам президента, новые субъекты РФ необходимо подключить к реализации нацпроектов. Мероприятия на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием.

«Знаю, что работа по подготовке ключевых показателей эффективности развития новых регионов по их подключению к нацпроектам ведется правительством активно. Но обращаю внимание, она пока не завершена. Нужно как можно быстрее решить остающиеся вопросы», — сказал Путин.

Также президент отметил, что в этом году должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития новых регионов.

«Прозрачные критерии работы должны быть не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти. Чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь» — добавил Путин.

Он пояснил, что решение основных вопросов в новых регионах нельзя откладывать, несмотря на сложную ситуацию.

«Я понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная. На отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь и безопасность людей. Все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов», — сказал Путин.

Он добавил, что конкретные цели и ориентиры нужно ставить уже сейчас и постепенно добиваться их решения. Важно задать четкие ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители понимали, что будет строиться в их городах и в какое время.

Кроме того, президент заявил, что государство решит все проблемы с обеспечением ВС РФ, а также частей, которые задействованы в СВО.

«При этом мы продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов», — заключил Владимир Путин.

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