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Депутаты ЗСК поддержали законопроект об увеличении мер соцпомощи для семей участников СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-zsk-podderzhali-zakonoproekt-ob-uvelichenii-mer-sotspomoshhi-dlya-semej-uchastnikov-svo
Депутаты ЗСК поддержали законопроект об увеличении мер соцпомощи для семей участников СВО
Фото пресс-службы ЗСК

Путем заочного голосования в ходе восьмой внеочередной сессии депутаты кубанского парламента поддержали федеральный законопроект, расширяющий категорию получателей социальной помощи в рамках закона «О ветеранах».

Согласно законопроекту, из действующего закона планируют исключить условия одинокого или совместного проживания с детьми вдов и вдовцов ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. Они также смогут получать соцподдержку, независимо от состава семьи.

Такое изменение позволит повысить уровень социальной защищенности супруга или супруги погибшего ветерана боевых действий, не вступивших в повторный брак. Такие граждане смогут получать ежемесячные выплаты, установленные ПФР.

К ветеранам боевых действий также относятся военнослужащие, выполнявшие задачи в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

«Данные изменения федерального законодательства станут очередным шагом по совершенствованию мер социальной поддержки семей военнослужащих и свидетельством того, насколько значима для государства и всего общества роль защитника Отечества», — цитирует спикера Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края.

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