Путин: Россия укрепит боеготовность ВМФ в Черном, Балтийском и Каспийском морях

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном подъеме флагов Военно-морского флота на атомные подводные крейсеры «Красноярск» и «Император Александр III», который состоялся на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

«Красноярк» стал второй атомной подводной лодкой проекта «Ясень-М». Судно относится к четвертому поколению атомоходов. На крейсере модернизировали оборудование и усовершенствовали вооружение. «Император Александр III» стал третьим кораблем проекта «Борей-А». Крейсер также относится к четвертому поколению.

Глава государства отметил, что Россия последовательно оснащает Военно-морской флот самыми современными вооружением и техникой. Все построенные за последние годы атомные крейсеры смогут долгое время обеспечивать безопасность страны. Каждый из них имеет на своем борту баллистические ракеты «Булава». Подводные лодки класса «Ясень-М» оснащены высокоточными ракетами большой дальности.

Путин добавил, что Россия продолжит работу по укреплению военной мощи морского флота. Сейчас специалисты строят пять подводных лодок серии «Ясень-М».

«Количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России — нашу морскую мощь на Дальнем Востоке, в Арктике, в Черном, Каспийском и Балтийском морях, являющихся важнейшими стратегическими районами мирового океана», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Читайте также: президент Владимир Путин сказал, что от работы военных в зоне СВО зависит будущее России.