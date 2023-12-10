Путин: от работы военных в зоне СВО зависит будущее России

Об этом президент России Владимир Путин сказал во время общения с военнослужащими при награждении «Золотыми звездами» бойцов, героически проявивших себя в зоне специальной военной операции.

Глава государства отметил, что его впечатляют действия российских героев, выполняющих боевые задачи на СВО.

«От вашей боевой работы очень многое зависит — будущее России, это очевидно», — сказал Путин.

По словам президента, сейчас в мире происходит попытка оттеснить Россию, ослабить ее и в итоге «раздавить» государство. Путин подчеркнул, что у недоброжелателей РФ этого никогда не получится, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

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