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Путин: от работы военных в зоне СВО зависит будущее России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-ot-raboty-voennyh-v-zone-svo-zavisit-budushhee-rossii
Путин: от работы военных в зоне СВО зависит будущее России
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Об этом президент России Владимир Путин сказал во время общения с военнослужащими при награждении «Золотыми звездами» бойцов, героически проявивших себя в зоне специальной военной операции.

Глава государства отметил, что его впечатляют действия российских героев, выполняющих боевые задачи на СВО.

«От вашей боевой работы очень многое зависит — будущее России, это очевидно», — сказал Путин.

По словам президента, сейчас в мире происходит попытка оттеснить Россию, ослабить ее и в итоге «раздавить» государство. Путин подчеркнул, что у недоброжелателей РФ этого никогда не получится, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

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