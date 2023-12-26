Путин: Россия уделит внимание расширению расчетов в нацвалютах

Пристальное внимание в период председательства в СНГ в 2024 году Россия планирует уделить углублению экономических связей в рамках содружества, заявил президент РФ Владимир Путин 26 декабря в ходе неофициального саммита в Константиновском дворце.

«В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% и составил $83,7 млрд», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что страна продолжит работу в пользу активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты с партнерами по содружеству.

«Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — отметил президент.

Глава государства пообещал, что в качестве председателя Россия будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания стабильности и безопасности, в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью, сообщает ТАСС.

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