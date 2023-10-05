Путин: Россия не собирается навязывать себя Европе
Политика
05.10.2023 18:57
Президент РФ Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Европа создает железный занавес себе в убыток.
«Мы не собираемся навязывать себя Европе, если она этого не хочет. Мы же не отказываемся, мы дверь не захлопываем», — сказал президент.
Глава государства отметил, что мир меняется и «зачем лезть в окно (в Европу), когда есть другие двери».
«Это Европа от нас отгораживается и создает такой новый железный занавес. Не мы его создаем, а европейцы себе в убыток», — добавил Путин.
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