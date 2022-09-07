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Путин: Россия не начинала военные действия на Украине, а только пытается их закончить

Политика
07.09.2022 10:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-rossiya-ne-nachinala-voennye-dejstviya-na-ukraine-a-tolko-pytaetsya-ih-zakonchit
Путин: Россия не начинала военные действия на Украине, а только пытается их закончить
Фото Станислава Красильникова/ТАСС

Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 сентября на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос журналиста о проведении специальной военной операции на Украине.

«Хочу это подчеркнуть еще раз. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», — сказал Путин.

Президент отметил, что современное развитие может быть основано только на суверенитете, поэтому все шаги российских властей направлены на укрепление суверенитета. Также действия направлены на помощь жителям Донбасса.

«Это наш долг, и мы исполним его до конца. В конечном итоге это приведет к укреплению нашей страны — и изнутри и с ее внешнеполитических позиций», — добавил Путин.

По словам Путина, Россия многократно пыталась решить конфликт на Донбассе мирным путем, но в результате приняла решение ответить на действия потенциального противника зеркально — вооруженным путем.

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