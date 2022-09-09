Путин: Россия до конца года поставит 30 млн тонн зерна беднейшим странам

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 9 сентября во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более миллионов тонн, потому что урожай этого года, слава Богу, у нас хороший», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия с мая по август 2022 года поставила на мировые рынки 6,6 млн т зерна. Большую часть зерновых отправили в страны Африки, Азии и Латинской Америки, сообщает РИА «Новости».

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